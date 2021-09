Lörrach Klangvielfalt in der Kirche

Lörrach-Brombach. Die frisch renovierte Orgel der Germanuskirche in Brombach verfügt mit ihren drei Manualen, dem Pedal, 25 Registern und 2000 Pfeifen über eine beachtliche Klangvielfalt. Am Sonntag, dem Tag der Orgel, stellte Kirchenmusiker Florian Metz interessierten Zuhörern das Instrument mit einem Vortrag und Musikbeispielen vor. Am Nachmittag gab es eine Orgelgeschichte mit Musik für Kinder.

„Es ist eine Freude, jetzt an der Orgel zu spielen, seit sie durch die Renovierung klanglich so geöffnet worden ist“, begeisterte sich Metz. Er begann seinen Vortrag mit einem Blick in die Geschichte: Die ersten Orgeln habe es schon 350 Jahre vor Christus in hellenistischen und der römischen Welt gegeben, sagte er. Im Mittelalter wurden sie zum Kircheninstrument. Das älteste Instrument in der Germanuskirche stammte aus dem Jahr 1754. Im Jahr 1903 wurde die Kirche um das Querschiff erweitert und so ausgemalt, wie man sie heute kennt. Das Aussehen der Orgel wurde dem Kirchenraum angepasst. Im Jahr 2018 begann der Freiburger Orgelbauer Späth mit der aktuellen Renovierung: Dabei wurden alle Pfeifen ausgebaut, gereinigt und gestimmt. Die Klangqualität sei aber auch verbessert worden, weil man das Prospekt, die Vorderseite des Instrumentes, wieder für den Klang geöffnet habe, schilderte Metz: Filigrane Schnitzereien mit Klanglöchern waren mit Brettern zugenagelt gewesen. Diese wurden geöffnet und mit einem Stoff hinterlegt, der mit der Farbgestaltung der Kirche harmoniert.