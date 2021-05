Lörrach Klassiker in neuem Gewand

Lange war nicht klar, ob und wie das Werk umgesetzt werden kann. Normalerweise werden Theatergemeinschaftsproduktionen von Tempus fugit und Burghof, die alle zwei Jahre stattfinden, mit vielen weiteren Schulklassen und Projektgruppen zwischen 160 bis 200 Personen realisiert. Burghof und Maßen standen in engem Kontakt, entwarfen verschiedenen Szenarien und entschieden sich letztendlich für die hybride Version mit digitalen Einspielern und Aufführungen per Live-Stream.

In Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Friedemann, Leiter des Staatlichen Schulamts Lörrach, wird den Klassen, die unter normalen Umständen am Projekt beteiligt gewesen wären, ermöglicht, das Stück im Rahmen eines Theaterspaziergangs zu erleben. So können sie sich gemeinsam mit dem Ensemble auf die Suche nach Odysseus machen, wie Tempus fugit mitteilt.

Theaterfilm gedreht

Darüber hinaus wird für die Onlinebühne der Kinder- und Jugendtheater Baden-Württemberg ein Theaterfilm gedreht, der ab Mittwoch, 19. Mai für die kommenden Monate abrufbar sein wird.

Zum Stück: Der Sohn Telemachos und seine Mutter versuchen zu erklären, weshalb Odysseus 20 Jahre lang nicht heimkehrt. Der Sohn begibt sich auf die Suche danach, wer sein Vater wirklich war und findet dabei sich selbst und die Beziehung zu seiner Mutter. Was wird Odysseus wohl seinem Sohn zu erzählen haben? Was hat er uns in der heutigen Zeit noch zu erzählen? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt einer großen Suche.

Weitere Informationen: Die Premiere findet statt am Sonntag, 16. Mai, 14 Uhr. Interessierte finden den Live-Stream unter www.fugit.de. Weitere Termine sind am 16. Mai um 18 Uhr sowie am 17. Mai um 9 und 11 Uhr. Ab Mittwoch, 19. Mai, ist das Stück im Internet unter www.theater-stream.de abrufbar. Tickets bis 13. Mai buchbar.