Zwei Fahrzeuge stießen am Mittwoch gegen 16.50 Uhr an der Kreuzung K 6328 / K 6354 und dem Autobahnzubringer zwischen Ötlingen und Rümmingen bei Lörrach-Tumringen zusammen. Ein Peugeot-Fahrer war in den Kreuzungsbereich eingefahren und dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Kleinbus einer 33 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Die Fahrerin verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 13 000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.