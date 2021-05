Lörrach Klimabeirat: Energiestandards erhöhen

Lörrach. Der Klimabeirat empfiehlt, dass die Stadt die Energieanforderungen an Gebäude auf Grundstücken erhöht, die sie an Bauherren verkauft. Am Montag bekräftigte der Klimabeirat in seiner virtuellen Sitzung, dass er Bauherren zur Installation von Photovoltaik und zum Anschluss an ein Wärmenetz verpflichten will. Außerdem ging es um Energiestandards für städtische Gebäude.

Die Stadt hat das Ziel, dass bis 2050 in Verwaltung, Wirtschaft und Privathaushalten klimaneutral gewirtschaftet wird. Daher schreibt sie bisher schon Energiestandards über den gesetzlichen Mindestanforderungen vor, wenn auf städtischen Grundstücken gebaut wird. Der Klimabeirat schlägt nun für Wohn- und Gewerbebauten den Energiestandard KFW 55 und verpflichtend eine Photovoltaikanlage vor. Die Solarpflicht soll nur entfallen, wenn nach dem noch strengeren Energiestandard KfW 40 gebaut wird.