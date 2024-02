Lörrach: Klimaklug und nachhaltig einkaufen

Die Nachhaltigkeit

„Nachhaltigkeit geht uns alle an. Dem einstigen Trendwort folgen nun in vielen Branchen immer mehr Taten. Nachhaltige Mode, Repair-Cafés, Second-Hand-Läden, Tauschbörsen, aber auch Flohmärkte und viele andere Angebote erfreuen sich bei der Bürgerschaft großer Beliebtheit. Nachhaltigkeit geht auch die Stadt an – in vielen Belangen. Ob bei der Stadtplanung, bei der Bewirtschaftung öffentlicher Flächen oder beim Konsum“, betonte auch Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Stellungnahme.

Das Förderprogramm

Der Bund fördert mit dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ Kommunen und Städte modellhaft bei der Erarbeitung von innovativen Konzepten und Handlungsstrategien sowie deren Umsetzung. Ziel ist es, Kommunen und Städte bei der Bewältigung akuter und struktureller Problemlagen in den Zentren zu unterstützen, indem diese (weiter)entwickelt werden. Die geförderten Handlungsstrategien sollen insbesondere auch in experimentellen Verfahren und Formaten einen Beitrag für eine zukunftsfähige Transformation der Zentren leisten, heißt es in der Stellungnahme.

Die neue Balance finden

Die Stadt hat sich mit dem Projekt „Neue Balance finden“ für das Bundesprogramm beworben und einen Bescheid für eine Zuwendung in Höhe von 225 000 Euro (75 Prozent der Projektsumme) erhalten. Die Stadt beteiligt sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 75 000 Euro (25 Prozent der Summe). Bislang konnten rund 137 000 Euro Fördermittel abgerufen werden. Das Projekt läuft noch bis Ende August 2025.