Lörrach Klimaschutz braucht den Turbo

Dabei sollen Initiativen auf städtischer und bürgerschaftlicher Ebene helfen – von der fachgerechten Gebäudesanierung über den Ausbaus des Nahwärmenetzes bis zur Reduzierung des persönlichen CO2-Fußabdruckes.

So richtig wahrgenommen und beim Einzelnen angekommen aber sieht Bienhüls das Thema trotz seiner Dringlichkeit noch nicht: „Das Problem ist: Niemand will wirklich aus der Komfortzone raus und niemand will etwa tun, was wirklich weh tut.“ Runder Tisch Klima Eine verhaltene Bilanz zog in diesem Sinne Lutz Knak–rügge vom Runden Tisch Klima mit Blick auf dessen Hauptprojekt „Lörrach verkleinert seinen CO2-Fußabdruck“, das vor etwa einem Jahr an den Start ging. Ziel: 500 Lörracher sollten ihren persönlichen CO2-Fußabdruck mit einem von der Stadt angeschafften CO2-Rechner erfassen – und diesen dann nach Möglichkeit durch gezielte Sparmaßnahmen verkleinern. Mit etwa 100 Teilnehmern blieb die Resonanz deutlich unterhalb der Zielmarke. Wichtige, wenngleich zunächst ernüchternde Erkenntnis, die auch über das konkrete Projekt hinaus Bedeutung haben dürfte: „Uns gelingt es nicht, Menschen jenseits unserer eigenen Blase anzusprechen.“ Eben das bräuchte es aber, um Bedeutung und Ziele im Bereich Klimaschutz gesellschaftlich breiter zu verankern.

Von Seiten der Stadt Lörrach laufen zahlreiche Projekte und Initiativen in Sachen Klimaschutz, über die Britta Staub-Abt einen Überblick gab: Mit dabei unter anderem Beratung und Information zum Thema Photovoltaik, Wärmeplanung (u.a. Machbarkeitsstudie Nahwärme Bühl III, Lauffenmühle), Offensive zur klimagerechten Sanierung von Gebäuden un Stromsparchecks für Privathaushalte. In Richtung Öffentlichkeit zielt ein für Mai geplanter Klimatag und die Umweltbildung an Schulen.