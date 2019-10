Lörrach Klimaschutz fängt vor Ort an

Die Schöpflin Stiftung und FairNetzt fördern seit drei Jahren im Zukunftsforum Bürgerprojekte für eine nachhaltige, sozial gerechte Entwicklung vor Ort in Lörrach und Umgebung. Auch den Zukunftstag gibt es seit 2017. In diesem Jahr half das Zukunftsforum den Bürgerguppen mit intensiver Begleitung, ihre Projekte umsetzungsreif zu machen: In Denk- und Projektwerkstätten mit der handlungsorientierten Methode des „Design Thinking“ und mit individueller Begleitung in den Umsetzungswerkstätten.

17 Projektgruppen haben sich nun für den Zukunftspreis beworben, der am 15. Oktober verliehen wird. In den Projekten geht es um so vielfältige Themen wie öffentlichen Nahverkehr, die Vermeidung von Lebensmittelabfällen im Einzelhandel, eine Upcycling-Nähwerkstatt oder einen Klima-Fit-Kurs an der Volkshochschule. Beim Zukunftstag werden die Gruppen ihre Projekte den Besuchern in einer Ausstellung und in einer Blitzvorstellung präsentieren.

Auch Gruppierungen, die ihre Ideen seit drei Jahren im Zukunftsforum weiterentwickeln, werden sich vorstellen. Der Wohnwandel-Stammtisch etwa startete 2017 mit Gedanken zu gemeinschaftlichen Wohnformen und steht nun kurz vor der Umsetzung eines konkreten Projekts.

Man wolle mit dem Zukunftstag „Diskurs und Vernetzung“ aller fördern, die sich in Lörrach für eine nachhaltige Entwicklung einsetzten, betonten Göbel, Schäfer-Neudeck und Leichsenring. Mit der Stadt Lörrach habe man schon Anknüpfungspunkte und man suche auch den Kontakt mit Unternehmen. Wenn such die Stadt demnächst für eine erneute Zertifizierung beim European Energy Award bewerbe, sei sie bereit, auch Projekte aus dem Zukunftsforum einzureichen, so Schäfer-Neudeck.

Zum Gedankenaustausch soll auch die Podiumsdiskussion auf dem Zukunftstag anregen. Daran beteiligt sein werden Uwe Schneidewind (Wuppertaler Institut), Thilo Bode (Foodwatch) und Louis Motaal (Plant fort he Planet). OB Jörg Lutz und die Schülerin Océane Delin von Fridays for Future Lörrach sind ebenfalls dabei.

Auch der Zukunftspreis soll die Projekte der Bürgergruppen sichtbar machen. Eine Jury wird einen mit 2000 Euro dotierten Preis vergeben. Bis zum 15. Oktober, 18 Uhr, kann jeder seine Stimme für den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis online abgeben. kontakt@zukunftsforum-loerrach.de. Abstimmung zum Publikumspreis: https://www.zukunftsforum-loerrach.de/kategorien/wettbewerb. Zukunftstag: 15. Oktober, 18 Uhr, Burghof Lörrach