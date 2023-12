Lörrach: Klimaschutz ist für die NSI von zentraler Bedeutung

Die Auftragslage

Trotz der gesamtwirtschaftlichen Probleme stehe die NSI vergleichsweise gut da. Rund 80 Prozent des Umsatzes mache man mit der Automobilindustrie. Teile für Airbags, Gurtstraffer, für verstellbare Stoßdämpfer oder Ventile für Luftfederungen werden in großen Mengen hergestellt. „Alles Teile, die sowohl in Verbrennern als auch in E-Autos gebraucht werden“, sagte der Geschäftsführer. Der Rest der Produktion ist für den Maschinenbau, die Konsumbranche, die Bauindustrie oder die Medizintechnik bestimmt. Die Toleranzen, mit denen die Teile gefertigt werden, bewegten sich oft im Mikrometerbereich.