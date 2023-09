Lörrach Klimaschutz mit Peanuts und Pinguin

Von Affen und Menschen

Hirschhausen erinnerte zunächst an eine Begegnung mit der heute 89-jährigen Jane Goodall, die mit ihrer jahrzehntelangen Forschung zum Verhalten von Menschenaffen Pionierarbeit geleistet hat. Bei einer Preisverleihung habe die Britin ihn gefragt: Wenn der Mensch doch so schlau ist, warum zerstört er dann seine Lebensgrundlagen? Denn was Menschenaffen vom Menschen unterscheide, sei die Fähigkeit, vorauszuschauen, sagte Hirschhausen. Es gelte, sich heute zu fragen, was man tun müsse, um das Leben auf der Erde auch in Zukunft möglich zu machen.

Hirschhausen nannte Beispiele aus der Geschichte. Das Frauenwahlrecht etwa erscheine einem heute so selbstverständlich, dass man sich frage, wie früher Menschen daran zweifeln konnten, dass Frauen das gleiche Wahlrecht wie Männer haben sollten. „Aber jahrhundertelang wurde das gar nicht infrage gestellt, und in vielen Ländern ist das Frauenwahlrecht noch immer keine Realität“, legte er dar. Sollten in Zukunft einmal Außerirdische auf der ausgestorbenen Erde die Karosserien von SUVs finden, würden sie sich wohl fragen, was die Menschen im Jahr 2023 gedacht hätten, als sie immer größere Autos bauten.