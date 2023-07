Lörrach Klimaschutz: Weil die Zeit drängt

Autoflut eindämmen

Grießhammers Forderungen gingen durchaus ans „Eingemachte“: Die „Autoflut“ müsse eingedämmt werden. Die Frage stelle sich, wie viel Wohnraum wir wirklich brauchen. Er verwies darauf, dass heute jede Person im Durchschnitt 47 Quadratmeter bewohnt, aber in den 1960er Jahren nur 19,4 Quadratmeter. Jeder Einzelne beeinflusse mit langfristigen Entscheidungen, wie er leben wolle: ob er etwa jeden Tag 40 Kilometer zwischen Wohnung und Arbeit pendeln wolle.

Doch auch die Politik nahm Grießhammer in die Pflicht. Die Politik müsse die Infrastruktur für eine klimafreundliche Gesellschaft schaffen, also zum Beispiel gleichzeitig den Bau von Elektroautos, ein Netz an Ladesäulen und den zügigen Ausbau von Solar- und Windkraft fördern und für ein geeignetes Stromnetz sorgen. Die jetzige Bundesregierung müsse nun unter Zeitdruck umsetzen, was die Regierung Merkel 16 Jahre lang versäumt habe, rügte er. Mit einem Tempolimit von 130/80/30 Stundenkilometern auf Autobahn/Landstraße/in Ortschaften könne man in Deutschland sofort acht Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen, mahnte er die jetzige Regierung.

Beispiel Kopenhagen

Ein Zuhörer berichtete, in der Stadt Kopenhagen würden die meisten Wege mit Bus und Bahn, zu Fuß und mit dem Rad zurückgelegt. Autofahrer dürften nur bestimmte Verkehrsachsen benutzen und nur die Anwohner dürften in der Stadt parken. Grießhammer bestätigte, dass in Dänemark und Nordeuropa ein ganz anderer Konsens bei Verkehrsfragen herrsche. Die Politiker hierzulande müssten den Menschen zuhören und sich fragen, wie sich ihre Politik auf ihren Alltag auswirken, empfahl er: Vom neuen Heizungsgesetz fühlten sich viele Menschen schlicht überfordert. Industriebetriebe könne man mit gezielter Förderung von klimafreundlicher Technologie halten, antwortete er einem besorgen Zuhörer.

Ein anderer Mann glaubte, dass es den Klimawandel nicht gebe. Ruhig setzte Grießhammer ihm auseinander, dass die Erde seit Beginn des Industriezeitalters um 1,2 Grad wärmer geworden sei und dass Spanien aktuell mit 48 Grad einen Hitzerekord wie noch nie erlebe.

Verständnis für Reiselust

Eine Biologielehrerin erzählte, dass ihre Schüler nach dem Abitur ganz selbstverständlich mit dem Flugzeug verreisen wollten, obwohl sie sich im Unterricht so intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt hätten. „Was soll ich denn machen?“, fragte sie. Grießhammer warb um Verständnis für die Reiselust der jungen Leute. Sinnvoll sei es aber sicher, für das Reisen ohne Flugzeug zu werben.