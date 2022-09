Lörrach Klimathemen in die Quartiere tragen

Ein Grund war sicher, dass das Projekt durch Corona in den digitalen Raum abgedrängt wurde, so Knakrügge. Einmal mehr zeigte sich: Ohne persönlichen Austausch und ohne echte Präsenz fällt es ungleich schwerer, Menschen zu motivieren und mitzunehmen. „Online-Treffen ersetzen keine persönlichen Gespräche“, so Knakrügge.

Daneben wurde deutlich: Um die Menschen mit vermeintlich trockenen, Themen zu erreichen, braucht es konkrete Anknüpfungspunkte – sei es über Akteure, die vor Ort verankert sind, oder über Themen, die in der Lebenswelt des einzelnen eine Rolle spiele. Eben hier will der RTK seine Arbeit neu justieren, indem er mit einzelnen Aktionen mehr in die Quartiere oder auch in die Schulen geht. „Unsere Idee ist es, über Multiplikatoren Spaß und Klimaschutz zu vervielfachen und nach und nach in vielen Interessengruppen der Stadt und des Kreises Resonanz zu finden. Die Frage für die Zukunft ist: Wo stellen wir den Tisch hin, und mit welchen Themen?“, brachte Knakrügge die neue Marschroute auf den Punkt

100 Projekt-Teilnehmer

Immerhin – so ganz im Nichts verpuffte schon die Initiative zur Verringerung des Fußabdrucks nicht: Immerhin 100 Lörracher, zusammengespannt in 15 Teams, ermittelten ihren Fußabdruck und versuchten, diesen zu verkleinern. Das Ergebnis: Ihr Verbrauch lag zwischen drei und vier Tonnen CO2 unterm Bundesdurchschnitt. Neben dem Fußabdruck-Projekt gab es weitere Veranstaltungen, mit denen unterschiedliche Gruppen angesprochen wurden, so Lutz Knakrügge.

Ausblick/Anschlussprojekte

Weitere konkrete Anschlussprojekte hat der RTK schon in der Mache, etwa zum Stichwort „klimaneutrale Schule“, zum Klimafonds, oder in der beispielhafte Renaturierung von Schottergärten und versiegelten Flächen. Dazu passend findet im Museum Dreiländereck vom 17. September bis zum 30. Oktober die Fotoausstellung „Grün oder Grau in der Stadt?“ mit Fotos von Martin Schulte-Kellinghaus statt.