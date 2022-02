Betr.: Debatte um das Baugebiet Tumringen Nord. Lörrach reiht sich ein in die Kommunen mit vorbildlich reagierenden aber auch vorsorgenden Maßnahmen zum Klimaschutz. Unlängst darüber berichtet wurde in den örtlichen Zeitungen im Zuge der Flächenentsiegelung „Was dem Stadtklima in Lörrach nützt“, der „Ausweitung von Retentionsflächen“ als Bestandteil gegen Überflutungen, aber auch der „guten Durchgrünung von Baugebieten als wichtiger Beitrag für das Kleinklima“. Dass dies dringend geboten ist, zeigen uns nicht zuletzt die akuten Starkregenereignisse und deren Folgen im Sommer 2021 im Ahrtal aber auch im vorderen Wiesental. Diese sollen in ihrer Dauer, Frequenz oder Intensität angeblich nur alle 100 Jahre vorkommen, nach Ansicht der Wissenschaft in Zukunft aber zunehmen. Die Bilder der Überschwemmung der Tumringer Ortsmitte am Abend des 16. Juli 2021 gingen nicht nur durch die lokalen Medien. Verständlich deshalb der spontane Appell vor Ort von OB Lutz, gesendet am Abend des 17. Juli 2021 in SWR Aktuell: „Die große Politik ist gefordert, die kleine – jeder einzelne. Und jetzt müssen wir wirklich sagen, wir halten inne, der Klimawandel hat uns auch hier in der Stadt Lörrach erreicht – wir müssen handeln.“ Mit dem menschengemachten Klimawandel werden Hitzeperioden häufiger, länger und heißer. In den Städten wird die Hitzebelastung schleichend zunehmen. In zahlreichen Kommunen reagiert die Stadtplanung darauf, und schützt bestehende oder schafft neue Außenräume, die den Hitzeinsel-Effekt reduzieren. Nicht nur der ortsansässige Bürger staunt, auch der Fachmann reibt sich die Augen: Kann es sein, dass ausgerechnet bei der Ausweisung eines neuen Baugebietes auf ein lokalklimatisches Gutachten verzichtet wird, welches untersucht, ob es zu Veränderungen der Wind-, Temperatur- und Feuchteverhältnisse durch Versiegelung des Bodens, die Errichtung von Gebäude-Barrieren vor bestehenden Entlüftungsschneisen kommt? So offensichtlich geschehen bei der Ausweisung des Baugebietes Tumringen-Nord. Ein Schelm der Böses dabei denkt: das jetzt ausgewiesene Baugebiet ist gerade so klein dimensioniert, dass es nach deutschem Baurecht einem beschleunigten Verfahren unter Verzicht eines Klimagutachtens genügt. Mein Appell an das Gremium, das über die Bebauung von Tumringen-Nord entscheiden wird: Nehmen Sie die Sorgen und weiteren Bedenken (Hangrutschgefahr, Verkehrsbelastung etc.) der ortsansässigen Bürger – organisiert in der IG Tumringen-Nord – ernst. Keine Entscheidung pro Bebauung ohne ein Gutachten über deren Auswirkung auf das lufthygienisch bekannt günstige Tumringer Kleinklima in Hanglage. Wer will eigentlich Tumringen-Nord, und welcher Preis ist dafür zu bezahlen? Das geplante Baugebiet ist weder ein Beitrag zur Verminderung der Wohnungsnot in Lörrach, noch zur „reibungslosen Ergänzung und Abrundung“ (Zitat: Stadtverwaltung) des Tumringer Ortsbildes. Reihen Sie sich stärker ein in die wachsende Zahl von Kommunen, die Klimaschutz für die Zukunft nicht nur mit Worten sondern auch durch Taten ernst nehmen, meint ein eingeborener Tumringer und ausgebildeter Meteorologe. Luzian Weisel, Karlsruhe