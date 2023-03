Lörrach Klimawissenschaftler und Hauseigentümer unterstützt IG Tumringen

Häufiger Starkregen

Als in Tumringen Aufgewachsener, erinnere er sich an einige Starkregenvorgänge, verbunden mit Wasser- und Schlammabgängen durch das Dorf. Als Hauseigentümer in der Luckestraße habe er im Sommer 2021 die Folgen mehrerer Starkregenereignisse quasi „miterlebt“, insbesondere als die „Schlammflut“ vom 16. Juli durch den Dorfkern lief, so Weisel. „Als Meteorologe und Klimawissenschaftler ist für mich klar, dass wir in Zukunft in Lörrach vermehrt mit solchen sogenannten Jahrhundertereignissen rechnen – und uns wappnen – müssen: Starkregenereignisse mit Gefahr von Überschwemmungen und Hangabrutschen werden häufiger und heftiger. Hitzeperioden und Phasen der Trockenheit nehmen in Zahl, Dauer und Intensität zu. Der Erhalt des lufthygienisch günstigen Kleinklimas eines Ortsteils in Hanglage ist notwendig“, argumentiert er.

Die Klimakrise sei längst in Lörrach angekommen: „Wie wir uns jetzt schon in den Städten und auf dem Land an Hitze und Dürre, Starkregen und Fluten anpassen können, das zeigt der aktuelle Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC vom 20. März 2023.“