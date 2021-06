Lörrach Klingt nach mehr!

„Die Durststrecke war deutlich länger als nach dem ersten Lockdown, umso mehr freuen wir uns, dass es endlich wieder losgehen konnte“, schreibt der Vorsitzende Daniel Gramespacher.

In den vergangenen Monaten waren außerhalb eines familiären Rahmens nur vereinzelt musikalische Aktivitäten in Gottesdiensten möglich. So spielte ein kleines Blechbläserensemble im März beim Fridolinsfest in Stetten, an Pfingsten in der evangelischen Stadtkirche und an Fronleichnam im Pfarrgarten von St. Bonifatius. Für die Orchester war aber Generalpause.