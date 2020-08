Lörrach Knorriger Riese thront über allem

Vogelgezwitscher im Bereich der Lichtung deutet darauf hin, dass der Baum auch einige Bewohner beherbergt: Gartenbaumläufer, Mittelspechte oder Eichelhäher fühlen sich auf Eichen zuhause. Aber auch Fledermäuse, Eulen, Baummarder und die meisten Insekten von allen heimischen Baumarten leben in und an der Eiche.

Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen

Verständlicherweise sieht der Waldriese nach mehreren Jahrhunderten, in denen er als Biotop für all diese Tiere diente, sichtlich mitgenommen aus. Das Innere des Baumes ist an einigen Stellen ohne Rinde entblößt und nur noch ein einziger großer Ast trägt das Laub der beschädigten Baumkrone.

„An der Eiche wurde aber nie etwas gemacht“, sagt Köpfer. Obwohl Eichen im städtischen Waldgebiet durchaus zum Verkauf gepflanzt und gefällt werden, sei die Große Eiche komplett naturbelassen. Köpfer: „Wegen der vielen Äste und Wucherungen wäre sie für den Holzverkauf ohnehin wertlos. Sie ist einfach zu schön, um sie zu fällen.“

Mittlerweile sei das auch gar nicht mehr möglich, weil die Eiche bereits seit den achtziger Jahren von der Stadt als Naturdenkmal ausgeschrieben wurde, wie Britta Staub-Abt, die städtische Fachbereichsleiterin für Umwelt und Klimaschutz auf Anfrage bestätigt. Da sie weit genug vom Waldweg entfernt steht, könne es auch nicht passieren, dass sie aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müsste, wie es bei der Kreuzeiche an der Landstraße Richtung Adelhausen der Fall war. Dieser einst beeindruckende Baum ist mittlerweile nur noch ein Stumpf, der als Orientierungspunkt für Wander- und Fahrradrouten dient.

Der Großen Eiche, die bereits zu Zeiten Napoleons stand und zwei Weltkriege überlebt hat, prophezeit Köpfer ein noch viel längeres Leben, insofern es die Natur erlaubt: „Wenn sie nicht von einem Sturm umgeworfen wird, kann es sein, dass sie nochmal 100 Jahre alt wird.“ Ob die Sturmintensität in den letzten Jahren infolge des Klimawandels zugenommen hat, kann Köpfer nicht beantworten, und selbst Wissenschaftler benötigen noch mehr Daten, um eine fundierte Aussage dazu zu treffen. Wie das Wiki Klimawandel des Hamburger Bildungsservers vorschlägt, sei allerdings sicher, dass durch steigende Temperaturen, die in der Atmosphäre vorhandene Energie ebenfalls zunimmt, was zu stärkeren Wetterereignissen führen kann. In seiner 22-jährigen Erfahrung als Revierleiter hat Köpfer bemerkt, dass sich die Sturmrichtung in den heimischen Wäldern verändert hat, allerdings gebe es auch hierfür keine konkreten Beweise.

So ist es wahrscheinlich, dass Waldbesucher noch lange den spektakulären Anblick dieses Baumes genießen und sich von ihm prägen lassen können, wie Goethe es in einem Gedicht beschrieb: „Und gewiß! Wer sein Lebenslang von hohen ernsten Eichen umgeben wäre, müßte ein anderer Mensch werden, als wer täglich unter luftigen Birken sich erginge.“