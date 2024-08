Lörrach: Körper und Geist voll gefordert

In der nächsten Pause erzählte Klaus aus Gauting in der Nähe von München, dass er zum vierten Mal dabei wäre und das Turnier immer sehr unterhaltsam findet. Das Schöne sei auch, dass es meist unabsehbar wäre, was sportlich passieren würde, da es immer von dem jeweiligen Partner abhängig sei. Es könne sein, dass es im Tennis gar nicht gut klappen würde, dafür aber im Schach danach umso besser. Er spiele auf jeden Fall beides sehr gerne, und es würde sehr viel Spaß machen, die meisten Mitspieler einmal im Jahr wieder zu sehen.