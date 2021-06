Lörrach Kommunen klimafreundlich gestalten

Der klimafit-Kurs widmet sich an sechs Kursabenden der Frage, was man gegen den Klimawandel vor der eigenen Haustür tun kann und bietet dazu wissenschaftlich fundierte Grundinformationen und Argumentationshilfen. Er wurde vom WWF (World Wide Fund for Nature) und dem Helmholtz-Verbund Regionale Klimaänderungen konzipiert unter Einbeziehung lokaler und regionaler Akteure.

Angesprochen sind interessierte und engagierte Bürger, die mithelfen möchten, ihre Kommune klimafreundlich zu gestalten. Im Voraus erstellte Selbstlerneinheiten wechseln dabei mit dem Austausch der Teilnehmer untereinander und mit lokalen Akteuren wie etwa dem Lörracher Klimaschutzmanager Jean Yüceisik.

Leichsenring freut sich über das rege Interesse der Teilnehmer – die Mehrheit davon Frauen –, welche sich merkbar schon seit längerem mit dem Thema auseinandersetzten. Darüber hinaus würde er sich künftig auch einen breiter aufgestellten Teilnehmerkreis wünschen, ergänzt um Entscheider in Politik und Stadtverwaltung oder Multiplikatoren etwa aus Schulen.

Gerade der Südwesten Deutschlands sei bereits heute überdurchschnittlich von der Erderwärmung betroffen, erinnert Leichsenring, von Haus aus Agrar- und Umweltingenieur, der als Coach und Moderator Gemeindeentwicklungsprozesse begleitet und gestaltet. Leicht festzustellen sei dies an den immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen wie Starkregen und lange Hitzeperioden. Jeder Schritt sei wichtig, um dagegen etwas zu tun. „Ich bin überzeugt davon, dass der Klimawandel die große Herausforderung der Menschheit ist“, betont er.

Statt sich bei einem von den Kursteilnehmern vorgeschlagenen eigenen Stammtisch zu treffen, schlägt er vor, sich bereits bestehenden Initiativen in Lörrach anzuschließen, etwa den „Grandparents for Future“ oder dem „Runden Tisch Klima“, der allen Interessierten in Lörrach offensteht.

Parallel zum Kurs haben alle Teilnehmer an einer Challenge teilgenommen, mithilfe derer sie eigene klimaschädliche Gewohnheiten in den Bereichen Ernährung, Energieverbrauch und Mobilität aufdecken und eindämmen konnten. Die meisten unter ihnen hätten dies aber gar nicht mehr gebraucht, hat er beobachtet.

An der Challenge kann sich jeder beteiligen unter www.klimafit-challenge.de. Vereine, Unternehmen und Schulklassen können als Gruppe mitmachen und so zu einer gemeinsamen Gesamtersparnis beitragen.

Ob der Kurs auch künftig angeboten wird, hänge von der Finanzierung ab, so Leichsenring. Man gehe aber davon aus, ihn im nächsten VHS-Programm erneut anbieten zu können.