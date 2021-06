Lörrach Komödien und Dramen im Freien

Der zweite Teil startet am 29. Juli mit „Milla meets Moses“: Milla (Eliza Scanlen) trifft Moses (Toby Wallace) – vielmehr wird sie bei der ersten Begegnung buchstäblich von ihm umgehauen. Obwohl Moses sich als Herumtreiber und Gelegenheitsdealer entpuppt, nimmt sie ihn mit zu sich nach Hause, um ihn ihren Eltern vorzustellen. Die sind alles andere als begeistert von Millas neuem Freund. Als die Eltern merken, dass Moses ihrer kranken Tochter sichtlich guttut, nehmen sie ihn trotz ihrer Bedenken bei sich auf und werden dabei mit ihren eigenen Schwächen konfrontiert.

Am 30. Juli steht in der dänischen Tragikkomödie „Der Rausch“ der Lehrer Martin im Mittelpunkt – in seinem Berufsleben ist die Luft ebenso raus wie in seiner Ehe. Seinen drei Freunden, die am selben Gymnasium unterrichten, geht es nicht besser. Bei einer angeheiterten Geburtstagsrunde diskutieren sie die Theorie eines norwegischen Philosophen, nach der ein Mensch nur mit einem erhöhten Alkoholgehalt zu Bestleistungen fähig ist – solch eine gewagte These muss überprüft werden. Mit neuem Antrieb stürzen sie sich in ihr geheimes Experiment. Die Wirkung lässt nicht lange auf sich warten.

Den Abschluss bildet die Krimi-Komödie „Kings of Hollywood“ am 31. Juli. die in Los Angeles im Jahr 1974 spielt: Max Barber (Robert DeNiro) ist Hollywood-Produzent mit Leib und Seele. Für seine geliebten Low-Budget-Filme würde der gewiefte Geschäftsführer alles tun. Doch leider lässt der große Erfolg auf sich warten. Als sein letzter Film von der katholischen Kirche boykottiert wird, hat er ein Problem: Sein Mafia-Finanzier Reggie Fontaine (Morgan Freeman) will das geliehene Geld zurück und stellt Max ein Ultimatum.

Durch einen irrwitzigen Zufall kommt Max die zündende Idee: Beim Dreh seines nächsten Filmes will er den Hauptdarsteller um die Ecke bringen und mit der ausbezahlten Versicherungssumme seine Schulden begleichen. Einlass jeweils ab 20 Uhr, Filmstart gegen 21.30 Uhr. Eintritt: 5 Euro. Tickets im Vorverkauf nur im Nellie (Büro oder Kulturkneipe)