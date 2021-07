Lörrach Konsequenzen aus der Flut

„Wir befürchten, dass es noch teurer als die 250 000 Euro wird“, erklärte Robert Schäfer, Leiter des Eigenbetriebs Abwasser, am Donnerstag im Gemeinderat. In seiner Präsentation sprach er von rund 20 betroffenen Standorten. Neben den Häusern beim Brombacher Dorfbach traf es das Gebiet Belist am Manzentalbach, weite Teile von Tumringen und Tüllingen.

Das städtische Messgerät an der Tumringer Brücke registrierte am Freitag vor einer Woche 46 Liter pro Quadratmeter zwischen 16.36 und 17.06 Uhr. Dazu kam laut Schäfer „ein sehr starker Abfluss aus den Außengebieten und Hanglagen sowie ein durch intensive Regenfälle in den Vortagen bereits wassergesättigter Boden“. Man könne davon ausgehen, dass es sich um ein „über hundertjährliches Ereignis“ gehandelt habe.