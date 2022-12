Lörrach Konzentration auf das Stammhaus

Als letzter Verkaufstag in der Turmstraße ist der 14. Januar vorgesehen

Dort werden unverändert sämtliche Leistungen und Produkte des Unternehmens angeboten. Diese werden ergänzt um Zigarren, Pfeifen, Tabak und Zubehör, für die sich das Geschäft in der Turmstraße neben dem klassischen Speck-Sortiment einen Namen gemacht hatte. Die Filiale in Weil am Rhein werde weiterhin betrieben, so Wagner. In der Schwarzwaldstraße bieten der Inhaber und sein siebenköpfiges Team neben einer großen Auswahl an Wein und Spirituosen, Sekt, Champagner und Präsenten auch einen Getränkemarkt mit dem entsprechenden Sortiment an alkoholfreien Getränken und Bier an. Die Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus.