Lörrach Konzept der Gemeinschaftsschule: Umbau vor Abschluss

Das wird gemacht

Die beteiligten Firmen sowie das Planungsbüro arbeiten auf Hochtouren an den letzten Innenausbauarbeiten, da der Neubau in den Pfingstferien bezogen werden soll. Die Arbeiten im Bestandsgebäude dauern an, da diese vorzugsweise in den Sommerferien durchgeführt werden, um den laufenden Schulalltag nicht einzuschränken, informiert die Verwaltung weiter.

Teurer als gedacht

Aufgrund von Bauzeitenverzögerungen sowie zusätzlicher Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht bekannt waren, seien Nachtragsvereinbarungen beziehungsweise Auftragserhöhungen notwendig. So müssen beispielsweise wegen des erhöhten Feuchtigkeitsanfalls spezielle Zementbauplatten bei den Trockenbauwänden und Decken im Bereich der Mensa und Küche genutzt und die vorgesehenen Heizkörper mit extra Verstärkungsprofilen in den Wänden versehen werden.