Lörrach: Konzert für Stadtkirche

Motto Aufbruch

Nun spielen die Musiker am Sonntag, 6. Oktober, in der Alten Feuerwache. Um 17 Uhr spielt das Streichquartett zugunsten der Stadtkirche unter dem Motto „Aufbruch“. Aufbruch ist auch am Campus Stadtkirche zu spüren.

Kirchensanierung

Die Sanierung der Stadtkirche kommt gut voran, das Café Kirche ist als Initiative der Kirchengemeinde inzwischen fest im Foyer verortet und die Arbeit vor Ort setzt neue Impulse, schreiben die Veranstalter. Die Stadtkirche wird nach Fertigstellung Ende 2025 neben den geistlichen Angeboten auch wieder für Konzerte aller Musikgenres und Ausstellungen genutzt werden.