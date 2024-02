Lörrach: Konzert geht unter die Haut

Fulminantes Stück

Als weiteres fulminantes Stück des Briten erwies sich die seltener gehörte prächtige Introduktion und Allegro für die interessante Besetzung solistisches Streichquartett und Streichorchester. Da hörte man in der ausgedehnten Durchführung typische Elgar-Melodien, wieder dargeboten in einer nachgerade orchestralen Grandeur.

Souveräner Solist

Solist des Abends war der junge amerikanische Pianist mit südkoreanischen Wurzeln Ben Kim. Im C-Dur-Klavierkonzert r 415, einem sehr spielfreudigen Werk, erwies sich der Leon Fleisher-Schüler als souveräner Mozartspieler. Kim hat mit diesem Kammerorchester schon eine Reihe von Mozart-Konzerten eingespielt, und so verstand man sich blendend im Geben und Nehmen.

Der Solist hatte die Führung mit einem präzisen, animierten, apollinisch klaren und ausdrucksstarken Ton, feinem Klanggespür in den Kadenzen, Leichtigkeit und Lockerheit in den Händen, so dass sich nicht nur ein mozärtlicher Tonfall einstellte, sondern reines Mozartglück – noch versüßt durch eine poetische Debussy-Zugabe.