Lörrach Konzert im Wasserwerk

Ein Konzert mit der Band „Superdirt²“ steht am Freitag, 10. November, in Lörrach im Alten Wasserwerk auf dem Programm. Konzertbeginn ist um 21.30 Uhr, Einlass bereits ab 21 Uhr. Als Vorgruppe spielt die Formation „Doppel B“ aus Freiburg.

Dreckige Elektrobeats vermischen sich bei „Superdirt²“ mit virtuos gespielten Celloklängen zu einem Ergebnis von bisher noch nie erreichter Tanzbarkeit, heißt es in einer Mitteilung des SAK (Sozialer Arbeitskreis) Altes Wasserwerk. Ras Tilo am elektronischen Klangerzeuger und Käpt’n Dirt am Cello bieten ein Tanz- und Musikerlebnis, irgendwo zwischen Drum’n’Bass, Dub, Jungle, Dubstep und darüber hinaus. Nach 2013 und 2015 gastiert die Truppe im zweijährigen Rhythmus im Rahmen ihres neuen Platten-Release abermals im Alten Wasserwerk und erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit.

Das Duo „Doppel B“ aus Freiburg macht Indietronic und Elektropunk mit satten Beats, stylischen und melancholischen Gitarrenriffs und tief gehenden Texten. Kritisch, ruhig, aber auch eine gewisse Portion Aggressivität prägen die Songs. Während alles einheitlicher wird, setzten sich die Jungs zum Ziel die Gesellschaft zum Tanzen zu bringen.