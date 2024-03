Lörrach: Konzert mit Delago

Aus dem neuen Album

„Snow from Yesterday“ heißt das Album, das Manu Delago und „Mad About Lemon“ in den vergangenen Monaten eingespielt haben.

Die Platte ist flüssig, vielseitig und kraftvoll. Die Tracks handeln von persönlichen Momenten, von individuellen Reisen und von großen Herausforderungen, die der Klimawandel für jeden Einzelnen mit sich bringt.