Lörrach Konzerte der Oberrheinischen

Sinfonie von Mozart

Im zweiten Teil des Sommerkonzertes steht Wolfgang Amadeus Mozarts „Sinfonie Nr.40 in g-Moll., KV 550 auf dem Programm des Orchesters, eine der bekanntesten Sinfonien des Komponisten der Wiener Klassik. Die Sinfonie in g-Moll ist in einer Tonart geschrieben, die Melancholie und Tragik suggeriert. Das Werk ist fest in der klassischen Tradition verwurzelt, sie öffnet die Tür zu mächtigen, neuen Strömungen, die die künftige Musikrichtung vorwegnahmen. Richard Wagner bezeichnete sie als „ Dreh- und Angelpunkt der romantischen Welt“.

Siping Wang, der junge chinesische Dirigent hat in konzentrierten und einfühlsamen Proben das Orchester auf die Sommerkonzerte vorbereitet, die am 24. Juni in der evangelischen Stadtkirche Kandern um 19.30 Uhr, am 25. Juni um 19 Uhr in der Stadthalle Wehr und am 2. Juli in der Sparkasse Lörrach stattfinden. Das Lörracher Konzert findet in diesem Jahr zum letzten Mal in der Schalterhalle der Sparkasse Lörrach statt.

