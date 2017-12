Lörrach Konzerte komplett

Lörrach. Alle Between the Beats-Konzerte für das Festival am 23. und 24. März 2018 im Burghof und im Alten Wasserwerk stehen fest: Mit Judith Holofernes, Maeckes & Die Katastrophen, Ten Fé, Neufundland, Garden City Movement und Gurr ist die Liste der Konzerte beim Between the Beats Festival im Burghof vollständig. Mit Fuck Art, Let’s Dance! und Brothers of Santa Claus sind die beiden Between the Beats-Konzerte im Alten Wasserwerk am späteren Abend des 24. März ebenfalls komplett. Tag 1 (23. März): 20 Uhr: Garden City Movement, 20.55 Uhr: Neufundland, 22.05 Uhr: Gurr, 23.15 Uhr: Judith Holofernes; alle im Burghof, Tickets für 29 Euro Tag 2 (24. März): 20 Uhr: Ten Fé (Burghof), 21.20 Uhr: Maeckes & Die Katastrophen (Burghof), 23.15 Uhr: Brothers of Santa Claus (Altes Wasserwerk), im Anschluss: „Fuck Art, Let’s Dance!“. Tickets für 23 Euro (nur Burghof) und 29 Euro (Burghof und Altes Wasserwerk). Zwei-Tages-Tickets für alle Konzerte sind für 53 Euro erhältlich.

Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets in den Geschäftsstellen unserer Zeitung, unter www.between-the-beats.com und im Kartenhaus des Burghof.