Lörrach: Konzertort mit verschenktem Potenzial

Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat will dies nun ändern und hat am Montag zu einem Werkstattgespräch über die Zukunft der Konzertmuschel in die Kulturkneipe „Nellie Nashorn“ eingeladen. 45 kulturelle Organisationen und Vereine, Kulturschaffende sowie Interessierte waren zu diesem Austausch eingeladen. Die rege Diskussion wurde am Ende von 15 Teilnehmern bestritten. In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, was sie alle verbindet: schöne Erinnerungen und ein großes Bedauern über das unausgeschöpfte Potenzial an einem sehr besonderen Veranstaltungsort.

Im Sommer wird es ruhiger

Dass das Thema gerade jetzt aufs Tapet kommt, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Rosenfelskonzerte im Rahmen des Stimmen-Festivals in diesem Jahr aus finanziellen Gründen ausfallen müssen. Um den Platz mit seinem alten Baumbestand, überragt von der Rosenfels-Villa, wird es deshalb in diesem Sommer noch ruhiger werden. Es sei denn, es würde sich noch jemand finden, der die dadurch freigewordenen drei Termine nutzt. Denn die Veranstaltungen sind pro Jahr auf zehn beschränkt.