Lörrach Kräftig Energie einsparen

Das Krematorium

In Lörrach sind das Krematorium und das Rathaus die größten Gasverbraucher. Das Rathaus wird daher aktuell an das Fernwärmenetz angeschlossen. Ein Notfallplan für das Krematorium für einen Gasausfall ist zudem in Planung, doch auch ein Abwärmekonzept wird erstellt und das Krematorium in die Wärmeplanung einbezogen, erklärte Umwelt-Fachbereichsleiterin Britta Staub-Abt. Insgesamt verwies sie zudem auf 130 Ideen an Energiesparmaßnahmen, über die Hälfte davon von Mitarbeitern eingebracht.

Ein Masterplan für energetische Gebäudesanierung und Wärmeversorgungsstrategie werde zudem eine hohe Priorität in kommenden Haushalten haben.

Der Sauna-Betrieb

Während in Weil am Rhein schon vor Jahren die Straßenbeleuchtung auf LED umgerüstet wurde, läuft dies in Lörrach noch. In der Kreisstadt wurde der Saunabetrieb im Hallenbad reduziert, im Laguna aus Kostengründen hingegen komplett gestrichen. Auch die Temperaturen in den städtischen Gebäuden sowie Bädern wurden abgesenkt, damit der aktuellen Energiesparverordnung Rechnung getragen.

Mit Blick auf die Schulen, die freiwillig die Temperatur in den Räumen senken, erklärte Oberbürgermeister Jörg Lutz: „Entscheidend ist der Wille aller Beteiligter, zu sparen.“