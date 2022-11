Lörrach Krähen machen große Probleme

Gesetzgeber ist gefragt

In Weil leidet unter anderem die Gartenstadt extrem unter der Krähen-Population, so Bürgermeister Martin Gruner. Mit Zeit und Geduld sowie Geldeinsatz sollen die Vögel in Weil peu à peu von Baum zu Baum vertreiben werden, um ein Aufsplitten zu verhindern. Es geht mit der „niederländischen Methode“.

„Da ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten“, setzt Lutz auf Veränderungen beim Schutzstatus der Vögel. Ähnlich wie bei beim Austausch von Tauben-Eiern klappe es nicht. „Die Krähen sind schlauer als die Tauben.“ Ebenfalls auf Veränderungen setzt OB Wolfgang Dietz. „Irgendwann lernt der Gesetzgeber, dass Bürger die Wähler sind und nicht die Krähen.“ Der Naturschutz müsse angepasst werden. Es brauche Minister, die es anpacken, doch das Thema unterliege einem gewissen politischen Lobbyismus.

Die Wegwerfgesellschaft

Auch in den Ortsteilen gebe es Probleme, ergänzte Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog. Nicht nur in Bäumen am Henle-Markt seien die Vögel. Hinzu kämen große Plünderungen von Feldern. Der Weiler Grünen-Stadtrat Thomas Bayer machte auch klar: „Die Tiere folgen den Menschen.“ Lebensmittelreste auf dem Komposthaufen oder wenige Pommes in der Stadt seien die Nahrung. „Die Wegwerfgesellschaft ist bei uns horrend.“ Doch der Gesetzgeber müsse Hilfestellung bieten.