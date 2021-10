Lörrach Kreative Berufe kennenlernen

Jugendliche ab der zehnten Klasse erhalten im dreitägigen Orientierungskurs für kreative Berufe vom 2. bis 4. November außerdem einen Einblick in unterschiedliche Berufsbilder aus dem kreativen Bereich. Der Kurs richtet sich laut der Ankündigung an alle, die vor der Berufs-, Studien- oder Ausbildungswahl stehen und ihr kreatives Potenzial definieren möchten. Die Teilnehmer besuchen die Kunsthochschule in Basel, machen Exkursionen in Büros, Werkstätten und Ateliers in der Region, treffen Künstler, Designer sowie Architekten und finden heraus, wo individuelle Interessen und Neigungen liegen. Auch eine Mappenberatung ist inbegriffen: Warum ist die Mappe so wichtig für die Bewerbung? Was gehört hinein?

Alle weiteren Workshops – zu Modellieren, Vogelhausbau und Graffiti – sind ausgebucht und haben bereits Wartelisten.