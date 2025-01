Lörrach: Kreatives und Sport für Kinder

Am Donnerstag steht von 14 bis 15.30 Uhr „TanzFABRIC“ auf dem Programm, für tanz- und bewegungsfreudige Kinder ab sechs Jahren. Ab 17 Uhr sind Jugendliche ab 15 Jahren zum „Offenen Spieleabend“ mit Brett- und Gesellschaftsspielen eingeladen.

Alle Fabric-Angebote sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr sind der Plankiosk und das Frischluftcafé geöffnet und bieten Getränke und Snacks an.

Die Schöpflin Stiftung

Die Schöpflin Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Lörrach. Die Stiftung fördert deutschlandweit Projekte zur Stärkung von Demokratie, Journalismus und Zivilgesellschaft. In Lörrach betreibt sie den Kultur- und Debattenort Werkraum Schöpflin, die Schöpflin Schule sowie das soziokulturelle Begegnungsprojekt Fabric. Die Schöpflin Stiftung ist Trägerin des Suchtpräventionszentrums Villa Schöpflin in Lörrach sowie des Publix – Haus für Journalismus und Öffentlichkeit in Berlin.