Lörrach: Kubon leitet Musikverein Brombach

Rückblick

Neben zahlreichen kleineren musikalischen Begleitungen und sonstigen Veranstaltungen hat der Musikverein Brombach im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein Jahreskonzert gegeben. In der neuen Brombacher Halle und mit neuem Outfit gab der Musikverein unter der Leitung des Dirigenten Carl-Philipp Rombach ein rundum gelungenes Konzert, wie der stellvertretende Vorsitzende Alexander Gerbel berichtete.

Ausblick

Der Musikverein wird das Maibaumstellen in Brombach am 30. April musikalisch begleiten. Am 4. Mai steht das Konzert mit Musikern der Stadtmusik und des Musikvereins Hauingen in der Schlossberghalle an.

Wahlen und Ehrungen

Gewählt wurden: Katharina Kubon (Vorsitzende), Florian Friedlin (Kassierer), Alexandra Walther (Schriftführerin), Christina Denzer (Aktivsprecherin).