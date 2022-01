Lörrach Künstler arbeiten live in „White Box“

Lörrach. Philippe Bordonnet und die Lörracher Künstlerin Elena Politowa arbeiten am heutigen Samstag von 17 bis 20 Uhr in der Galerie von Bordonnet, Basler Straße 27, in einer „White Box“ live und öffentlich an neuen Werken. Bordonnet malt ein Großbild im Format 3,3 mal eineinhalb Meter, Politowa ein Triptycon aus drei Bildern á 1,4 mal 1,4 Metern. Gleichzeitig wird der Bildhauer Hans-Peter Zöllin eines seiner „Dicken Nanas“ realisieren. An den Folgetagen von Sonntag, 9. Januar, bis Freitag, 14. Januar, wird in der Galerie jeweils von 11 bis 19 Uhr gearbeitet.