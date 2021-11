Lörrach Kürzungen verursachen weniger Schmerzen

Von Guido Neidinger

Lörrach. Wo überall gespart werden soll, musste und muss noch abschließend geklärt werden. Zahlreiche Gespräche wurden inzwischen mit Betroffenen geführt. Hier einige Ergebnisse, die auch am kommenden Donnerstag in der Sitzung des Hauptausschusses um 17.30 Uhr im Rathaus zur Sprache kommen werden. Bühneli Der Zuschuss für das freie Theater „S’ Bühneli“ sollte komplett gestrichen werden, da der Eindruck bestand, dass der Verein auf den städtischen Zuschuss nicht angewiesen ist. Tatsächlich kann das Bühneli in guten Jahren seinen Betrieb aus eigenen Mitteln finanzieren. Es gab aber in der Vergangenheit Jahre, in denen die Einnahmen für eine Kostendeckung nicht ausreichten. Für die Zukunft wurde deshalb vereinbart, dass der Verein bis Mitte des Jahres Auskunft darüber gibt, ob der Zuschuss im nächsten Jahr benötigt wird. Auf den Zuschuss für das Jahr 2022 will der Verein aus Gründen der Solidarität zur Haushaltskonsolidierung verzichten. Free Cinema Das Free Cinema befindet sich in einer Umbruchphase. Verantwortliche Kontaktpersonen sind kaum zu finden. In Absprache mit den Akteuren wurde vereinbart, dass es künftig keinen ständigen Jahreszuschuss gibt. Zuschüsse werden nur noch auf Antrag geprüft und gegebenenfalls genehmigt. Fasnacht Entsetzt zeigte sich die Narrengilde, die die Straßenfasnacht in Lörrach durchführt, von den Plänen der Stadt, den jährlichen Zuschuss um 10 000 Euro zu kürzen. Die Gilde drohte mit der Absage aller Aktivitäten zur Fasnacht 2022. In einem Gespräch mit der Verwaltungsspitze wurde ein Kompromiss gefunden. Danach wird der Zuschuss nur um 5000 Euro gekürzt. Ortsteil-Bibliotheken Der Vorschlag der Verwaltung, für die Ortsteilbibliotheken Brombach, Haagen und Hauingen eine Nutzungsentgelt von zehn Euro pro Jahr zu erheben, stieß bei den ehrenamtlichen Bibliotheksleitern auf Skepsis. Sie befürchten, dass die Nutzer dann auf die zentrale Stadtbibliothek ausweichen würden. Obwohl die Verwaltung Verständnis für diese Befürchtungen hat, will sie an dem „überschaubaren Beitrag“ von zehn Euro festhalten. Auch bei anderen Angeboten für Kinder und Jugendliche seien Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Durch die Gebühr geht die Verwaltung von Einsparungen in Höhe von 1000 Euro zugunsten des Haushalts aus. Schulbudget Nach Vereinbarungen mit den Schulleitungen wäre das Gesamtbudget für die Lörracher Schulen von 1,133 auf 1,167 Millionen Euro angestiegen. Aufgrund der Förderungen des Landes (Digitalpakt, Corona) konnten viele Anschaffungen bezuschusst werden, sodass die Schulbudgets entlastet wurden. Vor diesem Hintergrund wird eine Kürzung des Schulbudgets um 167 000 Euro auf dann 1,0 Millionen Euro für vertretbar gehalten. Sportlerehrung/Stadtlauf Beide Veranstaltungen konnten seit 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden. Für den Stadtlauf wird durch den Übertrag der Mittel aus dem Jahr 2021 für 2022 kein weitere Zuschuss benötigt. Aufgrund der Baustelle Palmstraße wird eine alternative Streckenführung geplant.