Lörrach Kultur und Lebensgefühl der Stadt

Kultureller Höhepunkt war das Fotoprojekt mit dem Künstler und Designer Jochen Scherzinger. Die von den Cliquen beigesteuerten und bei einem Shooting in Tüllingen ausgewählten Aufnahmen wurden auf Lkw-Planen gedruckt und mit Begleittexten an markanten Plätzen der Innenstadt ausgestellt.

„Beispielhaft und dokumentationswürdig“: So beschrieb die zuständige Kuratorin des Badischen Landesmuseums die Aktion und bestellte – ganz zur Freude der Gilde – eine Plane. „Entsprechend bleiben die Exponate für die Nachwelt erhalten“, freute sich der Obergildenmeister.

Als „etwas ganz Besonderes“ bezeichnete Roßkopf den Narrengottesdienst am Fasnachtssonntag im Pfarrgarten St. Bonifatius und erinnerte an Hunderte von Ballons, die in den eisblauen Himmel gestiegen und landesweites Medieninteresse geweckt haben. „Es unterstreicht einmal mehr den Anspruch, dass wir Lörracher Narren mehr sein wollen als bloß Veranstalter eines Umzugs“, so der Obergildenmeister.

Tausende begeistert

„Wir haben auch in diesem Jahr wieder Tausende Menschen erreicht und in ihrer ungewollten Situation mit etwas Lebensfreude versorgt“, erwähnte Roßkopf den außergewöhnlichen Dällerschlägg. Statt 20 aktiven Teilnehmern vor Ort habe man diesmal mit modernster Kommunikationstechnik fast 2000 zu Hause erreicht. Fazit: Auch im kommenden Jahr gebe es einen digitalen Dällerschlägg und einen traditionellen Dällerschlägg.

Obwohl Details noch offen sind, wird es bei der Fasnacht 2022 Neues geben: Der neue Bahnhofsplatz soll nach dem Start am Rathaus in die Umzugsstrecke integriert werden. Für den Neuen Markt ist eine Arena mit drei großen Bühnen vorgesehen. Als Spielorte der Gugge-Explosion werden der Bahnhofs- und der Senigalliaplatz ins Auge gefasst. In der Palmstraße ist ein traditioneller Händlerjahrmarkt vorgesehen.

Lob aus dem Rathaus

Trotz Corona meldet die Gilde eine geordnete Finanzlage. Die „katastrophale Situation des Vorjahres“ habe sich dank verschiedener Einnahmen merklich entspannt, berichtete Roßkopf im Auftrag des verhinderten Schatzmeisters Christian Müller und dankte vor allem der Stadt für einen Zuschuss, „mit dem wir eine stille Fasnacht durchführen und eine hoffentlich schöne Fasnacht 2022 vorbereiten können“.

„Es ist erstaunlich, was bei Euch alles geht“, leitete Oberbürgermeister Jörg Lutz die einstimmig erfolgte Entlastung des Gildenvorstands in die Wege. Er dankte den Initiatoren für „hervorragende Arbeit“ und lobte Tatkraft und Ideenreichtum des Obergildenmeisters.

Neu in die Gilde aufgenommen wurden die „Rhywächter Dämonen“ und die „Ehwald Geister“ mit Aktiven aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind aus persönlichen Gründen Schatzmeister Christian Müller und wegen familiärer Veränderung Gildenmeisterin Alexandra Bröll-Glowania. Um die Kasse kümmert sich zukünftig die Ehrenschatzmeisterin Petra Weis. Helga Bing koordiniert als neue Beirätin die Kinder- und Jugendarbeit der Gilde.