Lörrach Kulturnacht wird gekürzt

Lörrach. Die Städte Lörrach und Weil am Rhein haben im vergangenen Jahr zur Teilnahme an der Kulturnacht Lörrach – Weil am Rhein 2023 aufgerufen. Austragungsorte dieser langen Nacht sollten die Teilorte Tumringen und Haagen auf Lörracher Seite sowie Ötlingen und Haltingen auf Weiler Seite sein. Obwohl aus der Kulturszene beider Städte spannende und kreative Vorschläge eingereicht wurden, hat es im Ergebnis quantitativ nicht für eine lange Kulturnacht in den genannten Orten gereicht. Ein Alternativprogramm ist derzeit in Planung, teilt die Stadt Lörrach mit.