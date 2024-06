Lörrach: Kunst für ein schöneres Leben in Lörrach

Seine Kunstwerke sind inspiriert durch musikalische Einflüsse, seine Kunst ist geronnene Musik. So finden sich überall in seinem Werk Noten, die sich in Formen und Farben materialisieren und figurative Konturen bilden. Durch asymmetrische Formen entsteht der Eindruck, alle Skulpturen befänden sich in Bewegung, sie tanzen vor dem Betrachter, der selbst zur Bewegung animiert wird. In jüngster Zeit hat der spanische Künstler durch die Arbeit mit Stahl und die Suche nach Bewegung einen neuen und schönen Rahmen für seine künstlerische Suche geschaffen.