Lörrach Kunst macht einfach Spaß

Lichtstimmungen waren bei Christoph Geisel zu sehen. Aber auch Bilder in alten Rahmen, teils in 3D oder ganz flach, hat Geisel mit der Sprühdose geschaffen. Als Accessoire für die Dame hängen an einer Wand Handtaschen aus Buchenholz, die ebenfalls in den unterschiedlichsten Mustern besprüht wurden.

Hinter der Villa

Marmor aus Carrara, Alabaster und Kalkstein, das sind die Zutaten für die Plastiken von Michael Jaks. Sein Thema ist die Verbindung, die sich in der liegenden Acht als Zeichen für die Unendlichkeit findet. Seit acht Jahren arbeitet er in seinem Atelier hinter der Villa Aichele. Auch Jaks freut sich über die vielen interessierten Besucher und die guten Gespräche.

Fasziniert lauschen

Einen Bogen Papier, da gibt es nur oben und unten, Wellenmuster oder Figuren falten. Wie das mit einfachsten Hilfsmitteln geht, das erlebten die Besucher bei Elke Muche an der Luisenstraße. Mehrere Tage benötigt Muche, um eines ihrer Kunstwerke herzustellen. Fasziniert lauschten die Besucher, als die Künstlerin berichtete, wie sie aus einem Rettich ein solches Faltbild hergestellt hat. Gepresst, getrocknet und umgelegt, was sich so einfach anhörte, setzt das Erfahrung und Können voraus.

Was ist also Kunst?

Auch junge Künstler hatten an diesem Abend ihr Forum. So Ganesha Simha, der bei Paolo Pinna ausstellen konnte. Seine Bilder sind auf den ersten Blick verstörend, dennoch Ausdruck seines Weltempfindens und bei genauem Hinsehen ein Stück Realität.

Nun, was also ist Kunst? Kunst erfüllt die Sinne, lässt stauen und weitet den Horizont. Ganz einfach, Kunst macht Spaß, das ist sicher.