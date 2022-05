Lörrach Kunst trifft Natur

Sie arbeitet mit unterschiedlich schnell trocknenden Öl- und Acrylfarben, trägt hier mit dem Pinsel Schichten auf, nimmt dort mit dem Spachtel Farbe weg, integriert Strukturen aus Papier, Rinde und Sand in das Bild. Pompé schaut, was sich dabei entwickelt und gibt dem Bild am Ende eine Richtung und einen Titel. Etwa beim hochformatigen, in Blau, Gelb- und Grüntönen gehaltenen Gemälde „Conversation“. Einige der zuletzt aufgetragenen roten Formen haben hier eine menschliche Gestalt erhalten und scheinen miteinander zu kommunizieren. „Die Bilder geben mir viel, ich gebe ihnen viel.“ Obwohl sie an ihren Werken hängt, könne sie sich inzwischen auch von ihnen trennen. Für jeden Geldbeutel sei etwas dabei, sagt Pompé, die seit ihrer Kindheit malt.

Ihr Talent hat sie in Kursen des Lörracher Künstlers Rolf Samuel weiterentwickelt. Später erteilte sie im Rahmen des städtischen Seniorenprogramms „PlusPunktZeit“ selbst Unterricht in freier, intuitiver Malerei. In den letzten zwei Jahren sind diese Kurse aber der Coronapandemie zum Opfer gefallen – genauso wie ihr „offener AteliergARTen“.

In diesem sind neben den Gemälden an diesem Sonntag viele Gegenstände zu finden, die Pompé auf ihren Streifzügen durch die Natur entdeckt und in Kunstwerke verwandelt hat: Etwa „Hühnergötter“ – also Steine mit natürlich entstandenen Löchern, die wie Christbaumkugeln an den Ästen eines Baumes hängen. Oder Treibholz mit Steineinschlüssen aus der Wiese, das die Form von Raubvögeln, Seepferdchen oder Fischen zu haben scheint und von Pompé effektvoll präsentiert wird.

Bereits Anfang Juli stellt Pompé einige ihrer Werke wieder aus – dann in der Villa Aichele.