Lörrach Kunst-unter-uns

Große Vielfalt

Der recht kleine Galerieraum gegenüber dem Stettener Bahnhof erlaubt immer wieder überraschend dichte Werkschaun von großer Vielfalt. Da sind zunächst die großen Akte von Pascal Muller aus dem Elsass, der in Lörrach arbeitet und sich die Malerei autodidaktisch angeeignet hat. Seine intensiven Kompositionen zeigen meist in lichten Farben weibliche Konturen in verschiedenen Haltungen, intime Momente. Dabei verschwimmen die Gesichter in Unschärfe. Seim Umgang mit der Ölfarbe ist kraftvoll und doch auch zart. Echte Hingucker.

Fotografie

Die schwarz-weiß Fotografien des Lörrachers Frank Schäuble wiederum nähern sich dem Weiblichen naturgemäß ganz anders an. Auch hier schöne Frauenakte neben grandiosen menschenleeren Landschaften mit faszinierende Hell-dunkel-Kontrasten. Schäubles Kamerablick macht selbst die Front eines Cadillacs zum schimmernden Kunstobjekt.