Lörrach Kunsthappening im Nellie

Der Verein Bildende Kunst (VBK) lädt auch in diesem Jahr zu einer Winterausstellung ein. Das Thema lautet: „Black and White“. 27 Künstler werden am Freitag, 15. Dezember, von 18 bis 24 Uhr Bilder und Skulpturen in unterschiedlichen Stilrichtungen im Theatersaal des Nellie Nashorn zeigen.

Von Gottfried Driesch

Lörrach. Hieß es 2015 „Weihnachtliche Töne sehen“, so kreisten die Arbeiten der Künstler im Jahr 2016 um „Blaue Wunder“. Nun ist die Winterausstellung also mit „Black and White“ überschrieben. Die Themen hat sich Ellen Mosbacher, Schriftführerin des VBK, ausgedacht – von ihr stammt auch die Idee zu den Ausstellungen. Sie ist zudem für die gesamte Organisation verantwortlich. Zusammen mit der Vorsitzenden des VBK, Marga Golz, stellte sie das Konzept der Schau am Mittwoch in einem Pressegespräch vor.

„Es wird keine bloße Kunstausstellung, sondern ein richtiges Event werden“, so Golz im Gespräch mit unserer Zeitung. Ausstellende Künstler dürfen jeweils nur ein Werk präsentieren. Sie sind auch für die Präsentation ihrer Arbeit verantwortlich.

Das Motto, so Mosbacher, habe mit dem Zustand der Gesellschaft zu tun. „Sie ist polarisiert. Vieles wird nur als gut oder böse – als schwarz oder weiß wahrgenommen“.

Um den Eventcharakter zu stärken, wird von 19 bis 19.30 Uhr eine Kostprobe von drei Poetry-Slammern serviert, die Nicolai Raab vom Poetry-Slam des Nellie Nashorn vermittelt hat.

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Die Werke können erworben werden. Darüber hinaus werden kleinformatige Arbeiten zum Verkauf angeboten.

Derzeit hat der VBK 130 Mitglieder. Die Verantwortlichen freuen sich über 27 Zusagen. Der Abend solle eine inspirierende Einsicht in die Lörracher Künstlerszene geben und gleichzeitig ein unkonventionelles Kunsthappening werden.