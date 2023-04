Der Gemeinderat soll laut Beschlussvorlage die Stadtverwaltung beauftragen, mit der Autobahn GmbH über Lärmminderungsmaßnahmen entlang der A98 auf Lörracher Gemarkung zu sprechen und diese einzufordern. Der Lärmaktionsplan beschäftigt in der aktuellen Sitzungsperiode die politischen Gremien, am Dienstag in den Ortschaftsräten, es folgen der Ausschuss für Umwelt und Technik sowie der Hauptausschuss, bevor das Stadtparlament am 4. Mai die dritte Stufe des Plans beschließen soll.