Lörrach Langsam fahren – Mehr Service im Rathaus – 250 Wohnungen

In Augenschein genommen wurde zunächst die Alten Schule, die ab September als Kindertagesstätte in Betrieb geht, wo Christa Rufer, Vorsitzende der SPD Haagen, die Teilnehmer begrüßte. Eine weitere Station war an der Ortsverwaltung, um die Entwicklungsmöglichkeiten dieses Areals bei einem eventuellen Umzug der Feuerwehr in das Laufenmühleareal auszuloten, und schließlich wurde der Baufortschritt im Neubaugebiet Belist ins Auge genommen.

Zur Alten Schule war auch Heiko Moritz vom Büro Moser Architekten gekommen, der die Planung für den Umbau des historischen, ortsbildprägenden Gebäudes erläuterte. Einen kurzen Ausflug in die Geschichte gab es zunächst von Christa Rufer, die erläuterte, dass es vor 1882, als das Schulhaus eingeweiht wurde, bereits zwei Fabrikschulen in Haagen gegeben habe. Haagen und Tumringen hatten bis dahin auch ein gemeinsames Schulhaus, das mit dem Neubau der Schule in Haagen aufgegeben wurde. Als die Fabrikschulen geschlossen wurden, musste schnell Raum für 200 Schüler geschaffen werden. 1882 wurde dann das Schulhaus eingeweiht, das in drei Klassenräumen Platz für 200 Kinder bot.