Lörrach Langsam wächst die Zuversicht

Wolfgang Haffner ist ein exzellenter, ja ein begnadeter Schlagzeuger. Er ist ein ausgesprochener Meister darin, Stimmungen zu erzeugen und weiterzugeben, Zuhörer mit auf eine Reise in seine Klangwelten zu nehmen. Er tritt am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, auf. Sein neues Programm präsentiert ausschließlich eigene Kompositionen in komplett überarbeiteten Arrangements.

Spannend dürfte es mit Deutschlands bekanntestem Gedankenleser und Bestseller-Autor Thorsten Havener werden, am Samstag, 12. März, 20 Uhr. In unterhaltsamen Experimenten ist zu erleben, welchen ungeheuren Einfluss unsere Gedanken auf unsere Emotionen und unser Handeln haben. Das Publikum taucht tief ein in die Welt der Vorstellungskraft, Menschenkenntnis, Suggestion und Empathie.

Am Mittwoch, 16. März, spielt das Stuttgarter Kammerorchester mit Thomas Zehetmair (Violine und Leitung) Werke von Schumann, Krenek und Beethoven.

Hary de Villes Real Bluesband wird 40 – und ist immer noch kein bisschen müde. Die 1980 gegründete Band ist eine der interessantesten und abwechslungsreichsten ihres Genres und lädt zu einem Jubiläumskonzert mit illustren Gästen, das die Perlen aus vier Jahrzehnten in einem Best-of auffädelt. Neben Eigenkompositionen sind Klassiker von Eric Clapton, Fleetwood Mac, B.B. King sowie einige Swing-Standards zu hören. Wie es sich bei einem Jubiläumskonzert gehört, schart Hary de Ville eine handverlesene Band um sich, die sich in den unterschiedlichsten Stilen ebenso mühelos und treffsicher austoben kann wie der Bandleader.

Das Eliot Quartett gastiert in der Reihe „Junges Podium“ am Sonntag, 20. März, um 11 Uhr.

Das renommierte Kabarett Distel präsentiert am Freitag, 25. März, Politiker am Rande des Wahnsinns. In den Tiefen des Bundestags kommt es zu rasanten Spielszenen und schmissigen Songs.

Gelacht werden darf am Samstag, 26. März, mit V ince Ebert. 90 Prozent der Amerikaner halten die Evolutionstheorie für unbewiesenen Mumpitz. 34 Prozent bezweifeln, dass die Erde eine Kugel ist, und sieben Prozent glauben, dass braune Kühe Schokomilch geben. Alles Fake News aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Vince Ebert wollte es genau wissen und startete ein spektakuläres Experiment: ein ganzes Jahr in den USA.

Das junge Tanzensemble Of Curious Nature, Herzstück des Tanzentwicklungskonzeptes TanzRAUM Nord, vereint herausragende Tänzer. Es entfaltet im Aufeinandertreffen der Persönlichkeiten und der kontinuierlichen gemeinsamen künstlerischen Arbeit unter der Leitung von Helge Letonja und Felix Landerer neue Impulse und Dynamik. In den Choreografie-Zyklen „Préludes“ und „Songs of Love and Bones“ setzt Helge Letonja ganz auf die Sinnlichkeit der Bewegung. Dabei entfesseln die Tänzer die Poesie des puren Tanzes.

Und zum März-Abschluss am 31. findet wieder der Burghofslam statt.