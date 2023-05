Eine Zeugin hat die Feuerwehr am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf einen Rauchmelder in einem Reihenhaus im Rebmannsweg aufmerksam gemacht. Vor Ort konnte Brandgeruch wahrgenommen werden, so die Polizei. Über ein Küchenfenster drang die Feuerwehr in das Haus ein, die Bewohnerin war nicht zugegen. Grund für den ausgelösten Rauchmelder war ein verschmorter Putzlappen, der in einem Topf auf der eingeschalteten Herdplatte lag. Die Herdplatte wurde ausgeschaltet, der Topf gelöscht und das Haus belüftet. Außer am Küchenfenster ist kein Sachschaden entstanden, heißt es.