Lörrach Lasst uns einander ermutigen!

Lörrach. In der Tat ist es ein Jahr her, dass Wissenschaftler, Frauen und Männer, in Laboratorien gesessen haben, um den Impfstoff zu finden, der dieses Virus bekämpfen wird. Während einige von uns bereits geimpft sind, lehnen andere diesen Impfstoff ab. Wenn ein solcher Impfstoff in einem Land akzeptiert wird, wird der gleiche Impfstoff in anderen Ländern abgelehnt. Am Ende lassen all diese Situationen die gesamte Menschheit in Ehrfurcht erstarren, und einige wissen nicht mehr, was sie akzeptieren sollen und was nicht.

Ja! Wir haben das Recht, uns selbst in Frage zu stellen. Wir sind nicht die Ersten, die sich über verschiedene Lebensumstände wundern. Beunruhigende oder verzweifelte Fragen verfolgten auch Maria von Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Maria Salome, wie wir im Evangelium lesen können. Diese drei Frauen folgten Jesus nach, und Jesus begegnete ihnen in ihren täglichen Situationen. Jesus liebte sie so, wie sie waren.