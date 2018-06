Lörrach Laufen und Feiern

Lörrach. Der CVJM-Lörrach veranstaltet am Sonntag, 1. Juli, seinen vierten Sponsorenlauf auf dem Schulcampus Rosenfels. Die Strecke beträgt 900 Meter. Laufen, Joggen, Walken – alles ist möglich, auch Rollstuhlfahrer sind willkommen, mitmachen kann jeder. Um die Jugendarbeit des CVJM zu finanzieren, sucht sich jeder Läufer einen oder mehrere Sponsoren pro Runde. Mit dem erlaufenen Geld wird die Schülerarbeit am Campus, die CVJM-Basketball-Jugendarbeit und der CVJM-Regio- Point unterstützt. Zehn Prozent des erlaufenen Geldes gehen an ein Spendenprojekt.

Am gleichen Tag findet das Allianz Sommerfest im Rosenfelspark statt. Der CVJM ist Teil der Allianz, deshalb werden beide Veranstaltungen bewusst zusammengelegt (wir berichten noch). Infos und Online-Anmeldung unter: cvjm-loerrach. de/sponsorenlauf