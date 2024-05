Die abgesperrte Laufstrecke von etwa 900 Metern beginnt vor dem CVJM-Haus in der Baumgartnerstraße und führt durch den Rosenfelspark und wieder zurück, heißt es in der Ankündigung. Für Erwachsene beträgt die Startgebühr zehn Euro und für Kinder bis 18 Jahre fünf Euro. Alternativ kann man sich auch Sponsoren suchen. Die 900 Meter können die Teilnehmer joggen oder laufen, es können beliebig viele Runden, je nach Kondition, zurückgelegt werden. Für alle Teilnehmer, die nicht Runden laufen wollen, wird es dieses Jahr zusätzlich zum Lauf eine Teamaufgabe geben. Hier zählt laut Ankündigung das Teamwork bei Gruppen von etwa zehn Personen. Der Siegergruppe lockt als Hauptpreis ein kostenloser Tag im Europapark. Der Spaß und die gemeinsamen Begegnungen sollen an diesem Tag im Vordergrund stehen, heißt es in der Ankündigung.

Der Erlös durch Sponsoren kommt vollumfänglich der Jugendarbeit des CVJM Lörrach und der Jugendarbeit verschiedener Gemeinden zugute. Die Siegerehrung wird gegen 17 Uhr stattfinden, heißt es in der Ankündigung des CVJM Lörrach.