Lörrach: Lauffenmühle stößt auf viel Beachtung

Unsere Empfehlung für Sie Führung in Lörrach Potenzial der Lauffenmühle entdecken Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und Monika Neuhöfer-Avdić laden Bürger zu einer Führung auf dem Lauffenmühle-Areal ein.

Sieben Firmen nutzten das Areal aktuell, informierte Jorg. Die Stadt selbst nutze ein früheres Hochregallager. Zur Holzbauweise legte er dar: Vom Land mit Geldern aus der Holzbau-Offensive gefördert, würden derzeit die Rahmenbedingungen für Gewerbebauten in Holzbauweise abgesteckt und die Idee in die Öffentlichkeit getragen. Der Projektleiter sah keinen finanziellen Nachteil für die Stadt, wenn auf dem Lauffenmühle-Areal nur Firmen mit Schwerpunkt „Holz“ und „Nachhaltigkeit“ angesiedelt werden. Die Stadt verfüge über drei Gewerbegebiete mit unterschiedlichen Profilen, erklärte er. In „Brombach Ost“ könnten sich im Rahmen des Bebauungsplans Unternehmen aller Art niederlassen: Firmen hätten in Lörrach also Wahlmöglichkeiten.

Ortschaftsrat Brombach

Auch im Ortschaftsrat Brombach war das Areal Thema. Alexander Nöltner von der Abteilung Stadtplanung legte den Sachstandsbericht vor. Man sei jetzt in der Phase III, der planerischen Umsetzung des städtebaulichen Wettbewerbs, angekommen. Eingehende Untersuchungen gebe es zum Artenschutz. Dabei geht es um Vogel-Brutgebiete, Fledermausquartiere, Eidechsenhabitate, Heuschrecken und Schmetterlinge. Die nächsten Schritte seien die Ausschreibung für den Rückbau, die Erschließungsplanung, ein Mobilitäts- und Energiekonzept sowie Ausgleichsmaßnahmen.